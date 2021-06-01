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На матч Евро-2020 с Данией не допустят около 2,5 тысяч российских болельщиков

15:20
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Около 2,5 тысяч россиян не смогут попасть на матч национальной команды против Дании на Евро-2020, который состоится 21 июня в Копенгагене. Об этом сообщает РБК.

Ранее стало известно, что власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи турнира из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, Совет ЕС ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы Союза. Согласно ним разрешено пускать в ЕС всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — в число одобренных не входят.

Чемпионат Европы состоится в 11 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Копенгаген должен принять три встречи группы B, а также одну игру 1/8 финала.

Дополнительная информация:

https://sportrbc.ru/news/60b6205b9a794730c483ba17

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи