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РФС обратился в УЕФА с просьбой помочь в решении вопроса допуска болельщиков сборной России на матч с Данией

14:41
Российские болельщики. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Российские болельщики. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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РФС обратился в УЕФА с просьбой помочь в решении вопроса допуска болельщиков сборной России на матч в Копенгагене, который состоится 21 июня.

«Власти Дании не планируют пускать иностранных болельщиков на Евро, хотя российская сторона разрешила въезжать в Санкт-Петербург не только гражданам играющих стран, но и всем обладателям билетов. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь нашим болельщикам и обеспечить поддержку сборной в важнейшем матче с датчанами. Надеемся, что власти этой страны пойдут нам на встречу», — сообщает пресс-служба РФС.

Ранее в Госдуме отреагировали на отказ Дании пускать российских болельщиков на Евро-2020.

Напомним, Совет ЕС ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы Союза. Согласно ним разрешено пускать в ЕС всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — в число одобренных не входят.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/

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