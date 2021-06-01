РФС обратился в УЕФА с просьбой помочь в решении вопроса допуска болельщиков сборной России на матч с Данией

РФС обратился в УЕФА с просьбой помочь в решении вопроса допуска болельщиков сборной России на матч в Копенгагене, который состоится 21 июня.

«Власти Дании не планируют пускать иностранных болельщиков на Евро, хотя российская сторона разрешила въезжать в Санкт-Петербург не только гражданам играющих стран, но и всем обладателям билетов. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь нашим болельщикам и обеспечить поддержку сборной в важнейшем матче с датчанами. Надеемся, что власти этой страны пойдут нам на встречу», — сообщает пресс-служба РФС.

Ранее в Госдуме отреагировали на отказ Дании пускать российских болельщиков на Евро-2020.

Напомним, Совет ЕС ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы Союза. Согласно ним разрешено пускать в ЕС всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами. При этом российские вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» — в число одобренных не входят.