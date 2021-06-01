Бузова рассказала, что будет судьей на Евро-2020: «Не ожидали? А я могу все»

Бывшая жена футболиста Дмитрия Тарасова, известная певица и блогер Ольга Бузова в своем Instagram написала, что будет судьей на чемпионате Европы по футболу.

«Я возвращаюсь в футбол. Только теперь уже в качестве арбитра в чемпионате Европы по футболу. Не ожидали? А я могу все. Не зря же я шесть лет сидела на трибуне. Форма у меня будет яркая, как и моя новая жизнь. Держитесь футболисты, красных карточек у меня много припасено», — написала Бузова.

Инстаграм Ольги Бузовой. Фото Instagram

Чемпионат Европы по футболу состоится с 11 июня по 11 июля. Сегодня, 1 июня, Россия проведет товарищеский матч с Польшей. Начало — в 21.45 (мск). Игру покажет РЕН ТВ.