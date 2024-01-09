Биография Франца Беккенбауэра: жизнь и карьера легенды мирового футбола
- Детство и юность Франца Беккенбауэра
- Клубная карьера Франца Беккенбауэра
- Карьера Франца Беккенбауэра в сборной
- История прозвища «Кайзер» Франца Беккенбауэра
- Стиль игры Франца Беккенбауэра
- Тренерская карьера Франца Беккенбауэра
- Деятельность Франца Беккенбауэра в роли спортивного функционера
- Достижения Франца Беккенбауэра
- Связь Франца Беккенбауэра с СССР и Россией
- Личная жизнь Франца Беккенбауэра
- Последние годы и смерть Франца Беккенбауэра
Франц Антон Беккенбауэр
Дата рождения: 11 сентября 1945.
Место рождения: Мюнхен, Бавария (на тот момент — Американская зона оккупации Германии).
Род деятельности: футболист, тренер, менеджер.
Игровое амплуа: защитник.
Рост: 181 см.
Прозвище: Кайзер.
Дата смерти: 7 января 2024.
Детство и юность Франца Беккенбауэра
Будущая легенда немецкого футбола появился на свет в рабочем районе Мюнхена Гизинг в семье работника почты Франца Беккенбауэра и Антони Хупауф почти сразу после окончания Второй мировой войны. Его детство прошло в бедности, поэтому будущее на тот момент казалось туманным.
«Я родился спустя пару месяцев после окончания Второй мировой войны. Вся страна была в руинах, бомбежки не оставили от нее буквально ничего. Казалось, ни у кого и ни у чего там нет будущего», — рассказывал Беккенбауэр в интервью «СЭ».
Тем не менее, уже в ранние годы Франц проявлял интерес к спорту. Правда, в то время он не строил никаких планов и не мечтал о профессиональной карьере. А его интерес к спортивной деятельности вырос из нежелания сидеть на месте.
«Все было гораздо проще: когда я был ребенком, не мечтал ни о каких будущих успехах, а просто очень любил двигаться. Играть, бегать по полю, не сидеть на одном месте — вот была вся моя «мотивация». А футбол в тот момент оставался единственным видом спорта, сохранившимся в Германии после войны. Ну еще бег, легкая атлетика. Какой там теннис, какой гольф, в который я сейчас так люблю играть! Только футбол», — говорил Беккенбауэр «СЭ».
В возрасте 9 лет Франц оказался в футбольном клубе «Мюнхен-1860», стадион этой команды находился неподалеку от его дома. Германия переживала непростые времена, такие сферы жизни как профессиональный спорт оказались в тяжелом положении и были точно не на первом месте у простых людей. Тем не менее, Беккенбауэр получал поддержку от близких.
«Мама — да, поддерживала меня. Отец же, почтовый служащий, был очень тихим и неспортивным человеком. Но вы должны понимать: в тот момент спорт означал в стране немного. Профессионального футбола не было. У Германии хватало множества других проблем. На один только разбор развалин должны были уйти годы и годы. Ситуация изменилась только в 50-е», — объяснял Беккенбауэр «СЭ».
В 1958 году юный футболист принял судьбоносное для себя решение — перешел в академию мюнхенской «Баварии». Все случилось из-за стычки во время матча с одним из соперников. Некий Герхард Гениг зарядил Беккенбауэру пощечину. А уже после матча Франц решил, что его путь в клубе «Мюнхен-1860» закончен.
Клубная карьера Франца Беккенбауэра
В первые годы в «Баварии» Беккенбауэр играл в атаке — на позиции левого нападающего. Но уже тогда он показал себя настоящим универсалом и подавал большие надежды. Дебют в основном составе мюнхенцев состоялся в 1964 году — Францу тогда было 18 лет, а его команда пыталась пробиться в первую бундеслигу.
При этом жизнь легенды футбола могла пойти совершенно по другому пути — к моменту предложения от «Баварии» Беккенбауэр вовсю осваивал страховое дело. Футбольное будущее тогда еще находилось в подвешенном состоянии, поэтому контракт с мюнхенцами был настоящим риском. И все же Франц сделал выбор в пользу профессионального спорта.
«Закончив школу, я пошел учиться страховому делу. Тогда, в 17 лет, подобное будущее казалось наиболее спокойным и обеспеченным. В футбол, конечно, тоже играл. И вдруг получаю предложение подписать контракт с «Баварией»! Это был 1963 год, как раз тогда была основана бундеслига: Западная Германия попыталась внедрить профессиональный футбол. Но никто не знал, получится ли что-то из этой затеи. Дело двигалось очень-очень медленно.
К моменту предложения из «Баварии» я уже четыре года штудировал вопросы страхования. И вот теперь предстояло принять серьезное решение, от которого зависело все мое будущее. Кое-кто, к примеру, отец, а также наш сосед, были против моего футбольного выбора. Их можно было понять: никто не знал, к чему это приведет, ведь до того футбол был любительским", — рассказывал Беккенбауэр в интервью «СЭ».
«Бавария» стала важнейшим клубом в карьере футболиста, а он сам — одной из главных легенд мюнхенцев. Постепенно Франц сменил атакующее амплуа на оборонительное. При этом Беккенбауэру удалось создать новый игровой стиль, так как он стремился преуспеть не только в обороне, но и нападении. Он был либеро или свободным защитником, не имеющим на поле четкой позиции. Хоть само себе понятие либеро существовало в футболе до немецкого футболиста, именно ему удалось преуспеть в этой роли больше всех.
Всего Беккенбауэр провел в составе «Баварии» 19 лет и стал частью золотой эпохи мюнхенского клуба: на его счету три победы на чемпионатах ФРГ, четыре — в Кубке, три — в Кубке европейских чемпионов (сейчас Лига чемпионов), одна — в Кубке обладателей кубков УЕФА и еще одна — в Межконтинентальном кубке.
С 1970 по 1977 год Беккенбауэр был капитаном «Баварии». В 1977 году Франц решил, что его время в мюнхенском клубе прошло и перешел в «Нью-Йорк Космос». В составе американского клуба немец трижды выигрывал чемпионат США.
«После многолетних выступлений за «Баварию» настало время сказать: «Good bye». Я осознавал, что эра прежней «Баварии» завершается, и как раз в это время получил предложение от «Космоса». Как можно было упустить шанс поиграть с Пеле?! «Баварии» тогда нужна была свежая кровь, а я начинать с командой по новому кругу был уже не готов. И сказал: «Извините, это не для меня», — объяснял Беккенбауэр «СЭ».
Спустя три сезона футболист вернулся в бундеслигу и два года выступал за клуб «Гамбург», с которым выиграл чемпионат-1981/1982. Следующий сезон, который стал последним в карьере немецкого футболиста, он снова отыграл в клубе «Нью-Йорк Космос».
Карьера Франца Беккенбауэра в сборной
Дебют Беккенбауэра в сборной ФРГ состоялся в 1965 году. Спустя год Франц вместе с национальной командой дошел до финала чемпионата мира-1966 в Англии. В решающем матче немецкая команда уступила хозяевам турнира в легендарной игре на «Уэмбли» (2:4 д.в.).
За сборную Германии Беккенбауэр провел 103 игры и забил 14 голов. Франц собрал награды чемпионата мира всех достоинств и одержал победы на главных турнирах. В качестве капитана команды Франц побеждал на чемпионатах Европы (в 1972 году в Бельгии) и мира (в 1974 году в ФРГ). В решающем матче победного Евро немецкая команда разгромила сборную СССР (3:0), а финальной игре домашнего ЧМ — победила сборную Нидерландов с Йоханом Кройфом в составе (2:1).
Беккенбауэр также был удостоен различных индивидуальных наград. Немец становился обладателем «Золотого мяча» по версии французского журнала France Football (в 1972 и 1976 годах) и стал единственным защитником в истории, которого отмечали дважды. Футболиста неоднократно включали в состав символических сборных по итогам крупных турниров, называли игроком года в Германии.
История прозвища «Кайзер» Франца Беккенбауэра
За уверенную игру и лидерские качества Беккенбауэр получил прозвище «Кайзер», что в переводе с немецкого означает «Король». Подобные титулы носили правители в Германии и Австрии.
Сам футболист приводил версию возникновения прозвища после памятного фото во время выездного матча «Баварии» с «Аустрией» в 1968 году. В одном из интервью «СЭ» он сказал: «Все происходило в Вене, в императорском дворце. «Бавария» встречалась с «Аустрией», а на следующий день один фотограф — а тогда их было не так много, как сейчас, — попросил меня сфотографироваться на фоне памятника австрийскому кайзеру (императору Францу Йозефу I). Этот снимок попал в газету Вild, после чего меня на родине и стали так величать».
Вторая популярная версия: Беккенбауэр стал Кайзером после финала Кубка Германии-1969 с «Шальке», в котором по игре превзошел признанного дриблера Райнхардта Либуду. Тот носил звание «Короля Вестфалии», а для его «победителя» у прессы нашелся еще более звучный титул.
Стиль игры Франца Беккенбауэра
Беккенбауэр начинал карьеру футболиста в атаке и со сменой амплуа не потерял интерес к нападению. Сама по себе позиция либеро появилась в Италии еще в 1930-е годы. Но немец развил игру в этом амплуа так, что именно его имя приходит на ум при упоминании данного термина.
Фишка Беккенбауэра заключалась в том, что он не имел конкретного места на поле. Он успевал и обороняться, и начинать атаки своей команды. Его видение игры создавало дополнительное преимущество и позволило немецкому футболу выйти на пик после нескольких лет застоя.
«Это была моя собственная философия игры, ее видение. Будучи мальчишкой, я начинал в нападении и все время рвался к чужим воротам. И хотя детский тренер однажды сказал: «Будешь играть в защите», я всегда был убежден, что моя сила — в атакующих действиях. В те времена мой стиль был крайне необычен, поскольку защитники тогда только оборонялись, а форварды — исключительно атаковали. Я стал делать иначе, и это оказалось сюрпризом для всех. Схему со свободным защитником придумали итальянцы, но они имели в виду совсем другое — то, что получило название «катеначчо». Их либеро вообще никогда не переходил центральную линию!» — рассказывал Беккенбауэр «СЭ».
Футболисту удавалось заручиться поддержкой специалистов, под руководством которых он тренировался и играл. Способности Франца первым рассмотрел Бранко Зебец. Хельмут Шен впоследствии начал использовать игрока именно на этой позиции. А в тандеме со Златко Чайковски Беккенбауэр отточил свои навыки.
«Югослав Чайковски, умный человек, который относился к моим находкам положительно. Он отработал систему, при которой в моменты моих подключений к атакам один из партнеров страховал меня в обороне», — вспоминал Беккенбауэр.
В немецком футболе существует еще один яркий представитель позиции либеро, правда, играет он в совершенно другом амплуа. Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер исполняет свою роль вратаря в атакующем стиле.
Тренерская карьера Франца Беккенбауэра
После завершения карьеры футболиста Беккенбауэр решил сконцентрироваться на тренерской деятельности. Почти сразу же — в 1984 году — бывший игрок возглавил национальную сборную Германии. При этом на тот момент у Франца даже не было лицензии тренера, экс-капитан честно признавался: он не был готов к новой роли.
«Специальное образование считаю очень важным. Но в 84-м была особая ситуация. На чемпионате Европы сборная ФРГ не вышла из группы, и ее главный тренер Юпп Дерваль подал в отставку. Вся страна искала нового тренера, при этом репутация национальной команды была плоха. Все говорили мне: «Ты должен возглавить сборную». Я отвечал: «Нет, нет, нет». Совершенно не чувствовал себя готовым к этому и повторял: «Оставьте меня в покое». Когда ко мне пришли люди из федерации, я, чтобы отвязались, ответил: «У меня нет лицензии». Они махнули рукой: «На этот счет не беспокойся». И в конце концов я согласился», — рассказывал Беккенбауэр «СЭ».
В 1986 году сборная ФРГ под руководством Беккенбауэра вышла в финал чемпионата мира в Мексике, в решающем матче бундестим уступила сборной Аргентине с Диего Марадоной в составе (2:3). В 1990 году команда Кайзера Франца взяла реванш у аргентинцев в финале в Риме (1:0) и стала чемпионом мира, в третий раз в своей истории.
Беккенбауэр стал уникальным человеком, который выиграл чемпионат мира как футболист и тренер (вторым после бразильца Марио Загалло, третий — француз Дидье Дешам). После триумфа со сборной он покинул свой пост и возглавил «Олимпик Марсель». В декабре 1993 года Франц стал главным тренером «Баварии» и руководил командой до июня 1994 года, а впоследствии и с апреля по июнь 1996 года. Под его руководством мюнхенцы стали чемпионами Германии в 1994 году и обладателями Кубка УЕФА в 1990-м.
Деятельность Франца Беккенбауэра в роли спортивного функционера
Беккенбауэр совмещал работу на посту главного тренера «Баварии» с должностью президента клуба — ее он занимал с 1994 по 2009 год. В 1998 — 2010 годах Франц являлся вице-президентом Немецкой футбольной ассоциации (DFB). Также легендарный футболист возглавлял заявку Германии на право проведения чемпионата мира-2006, а затем с 2007 по 2011 год входил в исполнительный комитет ФИФА.
Впоследствии Беккенбауэр отказался от всех своих должностей, чтобы уделять больше времени семье. Но вдали от футбола Франц не оказался — он продолжал работать экспертом и комментатором на немецком телевидении.
«Я — старый отец маленьких детей. Сегодня семья — мой главный приоритет. В прошлом году я вынужден был провести два с половиной месяца в путешествиях, связанных с работой в ФИФА и УЕФА! Это стало последней каплей. Я сказал себе: «Хватит». Через пару месяцев мне будет 66. Сколько еще буду заниматься всем этим — до ста лет, что ли?!» — сказал Беккенбауэр в интервью «СЭ» в 2011 году.
Достижения Франца Беккенбауэра
В качестве игрока
-
Чемпион ФРГ и Германии (5 раз)
-
Обладатель Кубка ФРГ (4 раза)
-
Обладатель Кубка европейских чемпионов (3 раза)
-
Обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА
-
Обладатель Межконтинентального кубка
-
Чемпион США (3 раза)
-
Чемпион мира
-
Чемпион Европы
-
Серебряный и бронзовый призер чемпионата мира
-
Серебряный призер чемпионата Европы
-
Обладатель «Золотого мяча» France Football (2 раза)
-
Футболист года в ФРГ (4 раза)
-
Обладатель «Бронзовой бутсы» чемпионата мира
-
Обладатель «Серебряного мяча» чемпионата мира
-
Лучший молодой игрок чемпионата мира
-
Золотой орден за заслуги ФИФА
В качестве тренера
-
Чемпион мира (со сборной Германии)
-
Серебряный призер чемпионата мира (со сборной Германии)
-
Чемпион Франции (с клубом «Олимпик Марсель»)
-
Чемпион Германии (с «Баварией»)
-
Обладатель Кубка УЕФА (с «Баварией»).
Связь Франца Беккенбауэра с СССР и Россией
Беккенбауэр комплиментарно отзывался о других легендах мирового футбола — Пеле, Марадоне, Льве Яшине. С великим вратарем немецкий защитник пересекался в ответственных матчах сборных и также выставочных играх, а также приезжал к нему в гости в Москву и был гостем дома голкипера на Чапаевской улице.
«Лучшие моменты связаны, конечно, со Львом Яшиным. С великим вратарем мы стали друзьями еще в 1968 году. Это произошло, как ни удивительно, очень далеко как от Германии, так и от России — в Рио-де-Жанейро. Нас обоих пригласили сыграть за сборную мира против сборной Бразилии — этот матч, насколько помню, был посвящен 75-й годовщине Бразильской футбольной ассоциации. Нас там было по трое — русских и немцев. Ваши — Яшин, Слава Метревели и Альберт Шестернев. Наши — Вольфганг Оверат, Вилли Шульц и я. Мы были соседями в отеле «Копакабана Пэлас» на протяжении шести дней! Русские парни привезли с собой водку и икру. Мы великолепно нашли с ними общий язык», — вспоминал Беккенбауэр в интервью «СЭ».
Кайзер Франц также добавил: «Уже спустя много лет после того, как Яшин закончил карьеру игрока, мы с ним встретились в Москве. И у нас был ужин в его московской квартире. Тоже с водкой, разумеется. Это была фантастика, мы очень душевно поговорили!»
Беккенбауэр также приезжал в Россию по футбольной деятельности.
Личная жизнь Франца Беккенбауэра
Беккенбауэр трижды был женат. Причем отцом Франц стал в достаточно юном возрасте, когда ему было всего 16 лет. У футболиста и его девушки Ингрид родился сын Томас. Но их роман был недолгим и возлюбленные вскоре расстались.
Первой законной супругой немецкого футболиста стала телефонистка по имени Бригитта. Беккенбауэр женился в возрасте 21 года. В этом браке на свет появилось двое детей — Михаэль и Стефан. Первый сын стал врачом-психиатром, а второй пошел по стопам отца. К сожалению, его судьба оказалась тяжелой: Стефан Беккенбауэр умер в 2015 году после продолжительной борьбы с опухолью головного мозга.
Еще во время первого брака Беккенбауэр имел связь с фотографом по имени Диана, которая подарила ему еще одного, четвертого ребенка. Но и этот роман оказался недолгим, а брак с первой женой вскоре распался.
Второй супругой немца в 1992 году стала секретарь Немецкого футбольного союза по имени Себил. Новая избранница настояла не только на официальном браке, но и на венчании. Их союз продержался 12 лет, а отношения распались из-за нового увлечения Беккенбауэра.
В 2001 году Франц на корпоративной вечеринке познакомился с Хайди Бурместер — сотрудницей отдела сувенирной продукции «Баварии». Супруга тренера, узнав об измене мужа, подала на развод. А Беккенбауэр в 2006 году женился на своей возлюбленной. У них на тот момент подрастало двое детей — сын Джоэль Максимилиан и дочь Франческа Антония.
Последние годы и смерть Франца Беккенбауэра
Потеря сына сильно подкосила Беккенбауэра: после ухода из жизни 46-летнего Стефана Франц стал редко появляться на публике и оставил работу на телевидении. Его здоровье начало заметно ухудшаться. В 2016 и 2017 году легенда немецкого футбола перенес операции на сердце, а в 2018-м подвергся хирургическому вмешательству на бедре.
В последние годы жизни Беккенбауэр страдал болезнью Паркинсона и деменцией. Его имя крайне редко появлялось в СМИ. 8 января 2024 года стало известно о смерти немецкого футболиста и тренера. По информации СМИ, Франц ушел из жизни 7 января во сне в окружении родных и близких. Официальная причина смерти не сообщается. Беккенбауэру было 78 лет.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|16
|13
|3
|0
|46-12
|42
|
2
|Бавария
|15
|12
|2
|1
|49-15
|38
|
3
|Штутгарт
|16
|11
|1
|4
|37-19
|34
|
4
|РБ Лейпциг
|16
|10
|3
|3
|38-17
|33
|
5
|Боруссия Д
|16
|7
|6
|3
|30-25
|27
|
6
|Айнтрахт Ф
|16
|6
|6
|4
|26-20
|24
|
7
|Хоффенхайм
|16
|7
|3
|6
|32-30
|24
|
8
|Фрайбург
|16
|7
|3
|6
|21-26
|24
|
9
|Хайденхайм
|16
|6
|2
|8
|25-32
|20
|
10
|Вольфсбург
|16
|6
|1
|9
|20-27
|19
|
11
|Аугсбург
|16
|4
|6
|6
|24-31
|18
|
12
|Боруссия М
|16
|4
|5
|7
|31-35
|17
|
13
|Вердер
|16
|4
|4
|8
|23-30
|16
|
14
|Бохум
|16
|3
|7
|6
|18-33
|16
|
15
|Унион Б
|15
|4
|1
|10
|17-31
|13
|
16
|Майнц
|16
|1
|7
|8
|13-28
|10
|
17
|Кельн
|16
|2
|4
|10
|10-28
|10
|
18
|Дармштадт
|16
|2
|4
|10
|20-41
|10
|12.01
|22:30
|
Бавария – Хоффенхайм
|- : -
|13.01
|17:30
|
Аугсбург – Байер
|- : -
|13.01
|17:30
|
Кельн – Хайденхайм
|- : -
|13.01
|17:30
|
Фрайбург – Унион Б
|- : -
|13.01
|17:30
|
Майнц – Вольфсбург
|- : -
|13.01
|17:30
|
РБ Лейпциг – Айнтрахт Ф
|- : -
|13.01
|20:30
|
Дармштадт – Боруссия Д
|- : -
|14.01
|17:30
|
Бохум – Вердер
|- : -
|14.01
|19:30
|
Боруссия М – Штутгарт
|- : -
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|21
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|17
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|11
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|8
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|7
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|13
|2
|2
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|14
|1
|1
|
|
Николас Хефлер
Фрайбург
|12
|1
|5