Моуринью: «Италия до полуфинала играла намного лучше на Евро»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о победе сборной Италии в матче ? финала Евро-2020 против Испании. Итальянцы выиграли — 4:2 по пенальти (1:1 — в основное время).

«Мне кажется, Италия была такой, как в прошлые годы: надежной, терпеливой, оборонительной и компактной. Но Италия до полуфинала не была такой, она была намного лучше. До вчерашнего дня Италия была лучшей командой на Евро или одной из лучших.

Испания была очень хороша, но я был разочарован тем, что в дополнительное время они не предприняли никакого нового подхода, могли бы еще попытаться. Может быть, Адама Траоре мог доставить Италии проблемы в последние 10-15 минут, Кьеллини был уже мертвый. Ну а пенальти — это искусство. Вы должны обладать таким классом и контролировать эмоции на фоне такой огромной ответственности», — цитирует Моуринью TalkSport.

Второй финалист Евро-2020 определится в матче Англия — Дания, который состоится сегодня, 7 июля.