Левандовски о матче с Испанией: «Польша выглядела намного лучше, чем против Словакии»

Форвард сборной Польши Роберт Левандовски подвел итоги матча 2-го тура Евро-2020 против Испании (1:1).

«Мы хорошо сыграли. Мы допустили несколько ошибок и в защите, и в атаке, но выглядели намного лучше, чем против Словакии. Почему? Я думаю, что в первой игре мы хотели играть в чистый футбол и много творить. Мы сосредоточились на этом, а другие части не работали. В матче с Испанией мы знали, что будем уделять больше внимания обороне, и у нас это получилось неплохо. Просто получилось. Мы не будем фаворитами со Швецией. У них очень хорошие игроки, и это будет очень тяжелый матч. Но мы будем готовы, и эта игра с Испанией, безусловно, нам многое дала», — приводит слова Левандовски официальный сайт УЕФА.

Испания набрала два очка и занимает 3-е в группе Е. У Польши одно очко и 4-я позиция.

В заключительном туре группового этапа 23 июня Испания сыграет со Словакией, а Польша — с Швецией.