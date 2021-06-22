Модрич теперь является самым молодым и самым возрастным автором гола на Евро в истории Хорватии
22 июня 2021, 23:34
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич красивым ударом вывел хорватов вперед в матче 3-го тура чемпионата Европы с Шотландией.
Таким образом, он стал самым возрастным автором гола в истории сборной Хорватии на чемпионатах Европы. На момент матча ему было 35 лет и 286 дней.
Примечательно, что Модрич также удерживает рекорд, как самый молодой автор мяча хорватов на Евро. В 2008 года он забил в ворота Австрии, когда ему было 22 года и 273 дня.
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Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи
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