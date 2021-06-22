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Дешам: «То, что мы можем выбить из борьбы Португалию, не добавляет нам мотивации»

23:31
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Португалии.

«То, что мы можем выбить из борьбы Португалию, не добавляет нам мотивации. Наша задача — добиться как можно более хорошего результата. Это позволит нам выше финишировать в группе и, как следствие, получить более удобного соперника в 1/8 финала.

Мы уже вышли в плей-офф, и это в какой-то степени успокаивает, что идет вразрез с нашими амбициями", — цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

Матч Португалия — Франция состоится завтра, 22 июня, в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена». Начало встречи — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024476--portugal-vs-france/

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