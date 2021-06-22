Дешам: «То, что мы можем выбить из борьбы Португалию, не добавляет нам мотивации»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы против Португалии.

«То, что мы можем выбить из борьбы Португалию, не добавляет нам мотивации. Наша задача — добиться как можно более хорошего результата. Это позволит нам выше финишировать в группе и, как следствие, получить более удобного соперника в 1/8 финала.

Мы уже вышли в плей-офф, и это в какой-то степени успокаивает, что идет вразрез с нашими амбициями", — цитирует Дешама официальный сайт УЕФА.

Матч Португалия — Франция состоится завтра, 22 июня, в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Пушкаш Арена». Начало встречи — в 22.00 (мск).