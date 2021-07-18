Маттеус: «Дорогие англичане, вы заслужили эту душевную травму»

Бывший игрок «Баварии» и сборной Германии Лотар Маттеус признался, что порадовался поражению сборной Англии в финале чемпионата Европы.

«Английские фанаты враждебно отнеслись к маленькой девочке в футболке немецкой сборной во время нашего матча против них в 1/8 финала. Они освистывали гимны стран-соперниц, а вратарь сборной Дании Каспер Шмайхель был ослеплен лазером во время пенальти, который заработал Рахим Стерлинг своим «нырком».

Добавьте к этому расовую ненависть по отношению к своим же игрокам после финального поединка. Дорогие англичане, это было неспортивное поведение, которое ранее никогда не встречалось с вашей стороны ранее, и которое мы больше не хотим видеть.

Извините, но вы заслужили эту душевную травму», — подытожил экс-футболист в интервью Bild.

На международном уровне Маттеус побеждал со сборной Германии на Евро-1980 и чемпионате мира-1990.