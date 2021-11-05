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Манчини — о победе на Евро-2020: «За нами стояла вся Италия»

Манчини рассказал о своих эмоциях после победы Италии на Ерво-2020
21:50
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Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о своих эмоциях после победы команды на чемпионате Европы, который проходил летом 2021.

«В моей карьере я пережил много прекрасных моментов, добивался успеха. Но эта победа отличатся. За нами стояла вся Италия, все переживали за нас. Это было невероятно. Больше всего нас порадовало то, что мы принесли позитив для всей страны. Немногие верили, что это реально», — цитирует Манчини Football Italia.

В финальном матче Евро-2020 Италия встречалась с Англией. Победу итальянцы одержали в серии послематчевых пенальти Англию.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити

Обе забьют - да

27%

1.61

П2

23%

1.71

ИТБ1 (1.0)

16%

1.83
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Краснодар

П1

22%

2.70

X2

19%

1.50

ТБ 2.0

18%

1.43
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Локомотив

Ф1 (0)

24%

1.67

Обе забьют - да

20%

1.80

X2

15%

1.66

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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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