Манчини — о победе на Евро-2020: «За нами стояла вся Италия»
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о своих эмоциях после победы команды на чемпионате Европы, который проходил летом 2021.
«В моей карьере я пережил много прекрасных моментов, добивался успеха. Но эта победа отличатся. За нами стояла вся Италия, все переживали за нас. Это было невероятно. Больше всего нас порадовало то, что мы принесли позитив для всей страны. Немногие верили, что это реально», — цитирует Манчини Football Italia.
В финальном матче Евро-2020 Италия встречалась с Англией. Победу итальянцы одержали в серии послематчевых пенальти Англию.
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