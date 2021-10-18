УЕФА наказал Футбольную ассоциацию Англии за беспорядки на финале Евро-2020

УЕФА наказал Футбольную ассоциацию Англии за беспорядки на финальном матче Евро-2020, который состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

По итогам дисциплинарного разбирательства было принято решение обязать Английскую футбольную ассоциацию провести один домашний матч при пустых трибунах. Еще один матч без зрителей англичане проведут, если нарушат правила в ближайшие два года.

Также футбольная ассоциация Англии была оштрафована на 100 тысяч евро за отсутствие порядка и дисциплины внутри и вокруг стадиона.

Финал состоялся 11 июля. Сборная Италии победила Англию в серии пенальти (1:1, пен — 3:2).