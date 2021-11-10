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Ярмоленко передал бонусы за выступление на Евро-2020 на благотворительность

11:12
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Форвард «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко передал на благотворительность бонусы, полученные за выступление на Евро-2020.

«Как и обещал, заработанные на Евро-2020 бонусы направил на благотворительность. Сегодня вместе с моим агентом и товарищем Вадимом Шаблием передали Екатерине Викторовне Вильчевской, заведующей отделения гемофилии больницы «Охматдет», медицинское оборудование», — написал Ярмоленко в Instagram.

Сборная Украины на Евро-2020 дошла до четвертьфинала, где уступила Англии со счетом 0:4. Ярмоленко отметился двумя голами на турнире.

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Сергей Разин все материалы автора

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