Ярмоленко передал бонусы за выступление на Евро-2020 на благотворительность

Форвард «Вест Хэма» и сборной Украины Андрей Ярмоленко передал на благотворительность бонусы, полученные за выступление на Евро-2020.

«Как и обещал, заработанные на Евро-2020 бонусы направил на благотворительность. Сегодня вместе с моим агентом и товарищем Вадимом Шаблием передали Екатерине Викторовне Вильчевской, заведующей отделения гемофилии больницы «Охматдет», медицинское оборудование», — написал Ярмоленко в Instagram.

Сборная Украины на Евро-2020 дошла до четвертьфинала, где уступила Англии со счетом 0:4. Ярмоленко отметился двумя голами на турнире.