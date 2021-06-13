Малафеев верит, что сборная России сможет повторить путь команды на Евро-2008

Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал поражение национальной команды в первом матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии (0:3).

«Несмотря на все переживания и веру в позитивный результат для нашей команды, мы понимали реальный расклад сил в этом противостоянии. Мне не показался матч каким-то прям зрелищным, хоть мы и увидели 3 забитых мяча в игре. Некоторым игрокам сборной России просто не хватило опыта в таких противостояниях в то время, как у бельгийцев одна из самых возрастных команд, и опыта, и мастерства там более, чем достаточно. Как я говорил до этого, сложно было бы представить, что даже при отсутствии ключевых игроков сборная Бельгии изменит себе и будет играть в какой-то иной футбол», — сказал Малафеев «СЭ».

Во время трансляции матча комментаторы «России 1» вспомнили Евро-2008, который Россия также начала с поражения — от Испании (1:4), но в итоге взяла бронзу.

«Думаю, все согласятся, что с такими соперниками, как Дания и Финляндия можно играть и создавать больше опасных моментов у их ворот. Наша сборная сыграла не так, как могла, учитывая наличие футболистов, которые могли бы обострить игру. Соглашусь с мнением комментаторов. Буду верить, что нынешняя сборная повторит путь той команды 2008 года и сможет перевернуть сложившуюся ситуацию в свою сторону, и по итогу получить свой шанс на выход из группы», — добавил Малафеев.

Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали. В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией.

(Екатерина Звенигородская)