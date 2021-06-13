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Малафеев верит, что сборная России сможет повторить путь команды на Евро-2008

12:50
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Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал поражение национальной команды в первом матче чемпионата Европы-2020 против Бельгии (0:3).

12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Ромелу Лукаку (№9) и&nbsp;Магомед Оздоев после матча.А чего вы ждали? Того, что Семенов «съест» Лукаку? Итоги матча Россия — Бельгия

«Несмотря на все переживания и веру в позитивный результат для нашей команды, мы понимали реальный расклад сил в этом противостоянии. Мне не показался матч каким-то прям зрелищным, хоть мы и увидели 3 забитых мяча в игре. Некоторым игрокам сборной России просто не хватило опыта в таких противостояниях в то время, как у бельгийцев одна из самых возрастных команд, и опыта, и мастерства там более, чем достаточно. Как я говорил до этого, сложно было бы представить, что даже при отсутствии ключевых игроков сборная Бельгии изменит себе и будет играть в какой-то иной футбол», — сказал Малафеев «СЭ».

Во время трансляции матча комментаторы «России 1» вспомнили Евро-2008, который Россия также начала с поражения — от Испании (1:4), но в итоге взяла бронзу.

«Думаю, все согласятся, что с такими соперниками, как Дания и Финляндия можно играть и создавать больше опасных моментов у их ворот. Наша сборная сыграла не так, как могла, учитывая наличие футболистов, которые могли бы обострить игру. Соглашусь с мнением комментаторов. Буду верить, что нынешняя сборная повторит путь той команды 2008 года и сможет перевернуть сложившуюся ситуацию в свою сторону, и по итогу получить свой шанс на выход из группы», — добавил Малафеев.

Бельгия набрала три очка и вышла на первое место в группе В. Столько же у Финляндии, которая ранее обыграла Данию со счетом 1:0. Россияне и датчане очков пока не набирали. В следующем туре Россия 16 июня сыграет с Финляндией.

(Екатерина Звенигородская)

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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