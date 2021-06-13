Крутая статистика Харри Кейна на «Уэмбли»: он забил 9 голов в 13 матчах
Сегодня, 13 июня, сборная Англии стартует на чемпионате Европы-2020 матчем против сборной Хорватии, который пройдет на стадионе «Уэмбли».
Капитан англичан Харри Кейн особенно успешно играет на главной арене Лондона. В 13 матчах за сборную он отличился девять раз. Причем в шести последних встречах лидер «Тоттенхэма» огорчил соперников семь раз. Досталось, кстати, и хорватам: в ноябре 2018-го именно Кейн нанес победный удар за пять минут до окончания матча Лиги наций.
(Кирилл Бурдаков)
Матчи Харри Кейна за сборную Англии на «Уэмбли»:
|
Дата
|
Турнир
|
Матч
|
Голы
|
27.03.2015
|
ОЧЕ
|
Литва — 4:0
|
1
|
08.09.2015
|
ОЧЕ
|
Швейцария — 2:0
|
1
|
09.10.2015
|
ОЧЕ
|
Эстония — 2:0
|
-
|
17.11.2015
|
ТМ
|
Франция — 2:0
|
-
|
29.03.2016
|
ТМ
|
Голландия — 1:2
|
-
|
02.06.2016
|
ТМ
|
Португалия — 1:0
|
-
|
04.09.2017
|
ОЧМ
|
Словакия — 2:1
|
-
|
05.10.2017
|
ОЧМ
|
Словения — 1:0
|
1
|
02.06.2018
|
ТМ
|
Нигерия — 2:1
|
1
|
08.09.2018
|
ЛН
|
Испания — 1:2
|
-.
|
18.11.2018
|
ЛН
|
Хорватия — 2:1
|
1
|
22.03.2019
|
ОЧЕ
|
Чехия — 5:0
|
1
|
07.09.2019
|
ОЧЕ
|
Болгария — 4:0
|
3
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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