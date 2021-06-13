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Крутая статистика Харри Кейна на «Уэмбли»: он забил 9 голов в 13 матчах

12:46
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Сегодня, 13 июня, сборная Англии стартует на чемпионате Европы-2020 матчем против сборной Хорватии, который пройдет на стадионе «Уэмбли».

Капитан англичан Харри Кейн особенно успешно играет на главной арене Лондона. В 13 матчах за сборную он отличился девять раз. Причем в шести последних встречах лидер «Тоттенхэма» огорчил соперников семь раз. Досталось, кстати, и хорватам: в ноябре 2018-го именно Кейн нанес победный удар за пять минут до окончания матча Лиги наций.

(Кирилл Бурдаков)

Матчи Харри Кейна за сборную Англии на «Уэмбли»:

Дата

Турнир

Матч

Голы

27.03.2015

ОЧЕ

Литва — 4:0

1

08.09.2015

ОЧЕ

Швейцария — 2:0

1

09.10.2015

ОЧЕ

Эстония — 2:0

-

17.11.2015

ТМ

Франция — 2:0

-

29.03.2016

ТМ

Голландия — 1:2

-

02.06.2016

ТМ

Португалия — 1:0

-

04.09.2017

ОЧМ

Словакия — 2:1

-

05.10.2017

ОЧМ

Словения — 1:0

1

02.06.2018

ТМ

Нигерия — 2:1

1

08.09.2018

ЛН

Испания — 1:2

-.

18.11.2018

ЛН

Хорватия — 2:1

1

22.03.2019

ОЧЕ

Чехия — 5:0

1

07.09.2019

ОЧЕ

Болгария — 4:0

3
Англия — Хорватия

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия 3
Россия 0
Матч завершен

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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