Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями с «СЭ» от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Нидерландов и Северной Македонии.

«Cчитаю, что в этом матче Нидерланды — явный фаворит. На этом турнире они очень хорошо выглядят, могут претендовать на полуфинал минимум. Македонцы сильно уступают голландцам в классе, играют в основном на контратаках. У Македонии больше мотивации, им необходимо выиграть, тогда будут шансы на третье место, но разница в классе слишком сильная. Даже если Нидерланды выйдут вторым составом, разбавив основу молодежью, они все равно смогут забить много. Думаю, что нам стоит ожидать разгром Македонии», — сказал Булыкин.

Матч Македония — Нидерланды состоится 21 июня. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.