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Македония — Нидерланды: прогноз Дмитрия Булыкина на матч Евро-2020

09:00
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Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями с «СЭ» от матча 3-го тура группового этапа Евро-2020 между сборными Нидерландов и Северной Македонии.

«Cчитаю, что в этом матче Нидерланды — явный фаворит. На этом турнире они очень хорошо выглядят, могут претендовать на полуфинал минимум. Македонцы сильно уступают голландцам в классе, играют в основном на контратаках. У Македонии больше мотивации, им необходимо выиграть, тогда будут шансы на третье место, но разница в классе слишком сильная. Даже если Нидерланды выйдут вторым составом, разбавив основу молодежью, они все равно смогут забить много. Думаю, что нам стоит ожидать разгром Македонии», — сказал Булыкин.

Матч Македония — Нидерланды состоится 21 июня. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.

Македония — Голландия

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