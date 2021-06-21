Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев поделился с «СЭ» ожиданиями от матча Евро-2020 между сборными Украины и Австрии.

«Предвижу ничейный результат. Обосновываю это тем, что у Украины больше сердце, духа, стараний, выше желание, и в тактике они преуспевают, а австрийцы имеют в своем составе квалифицированных футболистов. Сегодня чемпионат Европы вышел на такую стадию, где пока энергия не выплескивается, она аккумулируется. Доказательством этому служит матч Франции с Венгрией», — сказал Игнатьев «СЭ».

Борис Игнатьев считает духовитые венгры не давали возможность проявить мастерство команде Франции, которая не вкладывала в понятие футбола огонь, жажду борьбы, страсть — всего этого не было.

«Думаю, австрийцы будут противопоставлять уровень командного игрового умения против команды, которая очень желает двигать по турнирной таблице мира», — сказал Игнатьев «СЭ».

Матч пройдет 21 июня в Бухаресте. Начало — в 19:00 по московскому времени.