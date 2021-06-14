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Мак признался, что удаление Крыховяка помогло Словакии

22:15
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Нападающий сборной Словакии Роберт Мак поделился впечатлениями после матча Евро-2020 против сборной Польши (2:1). Он признался, что удаление поляка Гжегожа Крыховяка помогло его команде.

«Здорово так начинать, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 14 июня. — Мы выиграли, и это потрясающе. К сожалению, пропустили в начале второго тайма, и, конечно же, красная карточка нам немного помогла. Но также мы учитывали то, что стандартные положения могут сыграть решающую роль».

В составе победителей отличился Милан Шкриньяр, а Войцех Щенсны забил в свои ворота. У поляков гол в активе Кароля Линетти.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024454--poland-vs-slovakia/

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