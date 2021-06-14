Мак признался, что удаление Крыховяка помогло Словакии
22:15
Нападающий сборной Словакии Роберт Мак поделился впечатлениями после матча Евро-2020 против сборной Польши (2:1). Он признался, что удаление поляка Гжегожа Крыховяка помогло его команде.
«Здорово так начинать, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 14 июня. — Мы выиграли, и это потрясающе. К сожалению, пропустили в начале второго тайма, и, конечно же, красная карточка нам немного помогла. Но также мы учитывали то, что стандартные положения могут сыграть решающую роль».
В составе победителей отличился Милан Шкриньяр, а Войцех Щенсны забил в свои ворота. У поляков гол в активе Кароля Линетти.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024454--poland-vs-slovakia/
Опрос
проголосовало: 20998Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю