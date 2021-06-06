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Шотландия одержала победу в матче с Люксембургом

6 июня 2021, 21:05
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Сборная Шотландии в товарищеском матче победила команду Люксембурга (1:0). Единственный мяч на 27-й минуте забил Че Адамс.

Товарищеский матч

Люксембург — Шотландия — 0:1 (0:1)

Гол: Адамс, 27.

Люксембург: Мори, Селимович, Карлсон, Скендерович (Мартинс, 84), Махмутович, Пинту, Янс, С.Тилль (Даниел да Мота, 84), Девилль (Бонерт, 65), Родригеш, Синани (О.Тилль, 71).

Шотландия: Маршалл, Хэнли, Робертсон (Фрэйзер, 65), Тирни, О`Доннел (Паттерсон, 64), Галлахер (Маккенна, 46), Макгрегор, Макгинн, Мактоминэй, Адамс, Дайкс (Нисбет, 82. Форрест, 76).

Предупреждения: Родригеш, 30. О.Тилль, 72.

Удаление: Селимович, 35.

Судья: Хамити (Албания).

6 июня. Люксембург. Стадион «Жози Бартель».

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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