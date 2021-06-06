Шотландия одержала победу в матче с Люксембургом
6 июня 2021, 21:05
Сборная Шотландии в товарищеском матче победила команду Люксембурга (1:0). Единственный мяч на 27-й минуте забил Че Адамс.
Товарищеский матч
Люксембург — Шотландия — 0:1 (0:1)
Гол: Адамс, 27.
Люксембург: Мори, Селимович, Карлсон, Скендерович (Мартинс, 84), Махмутович, Пинту, Янс, С.Тилль (Даниел да Мота, 84), Девилль (Бонерт, 65), Родригеш, Синани (О.Тилль, 71).
Шотландия: Маршалл, Хэнли, Робертсон (Фрэйзер, 65), Тирни, О`Доннел (Паттерсон, 64), Галлахер (Маккенна, 46), Макгрегор, Макгинн, Мактоминэй, Адамс, Дайкс (Нисбет, 82. Форрест, 76).
Предупреждения: Родригеш, 30. О.Тилль, 72.
Удаление: Селимович, 35.
Судья: Хамити (Албания).
6 июня. Люксембург. Стадион «Жози Бартель».
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