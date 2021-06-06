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Рэшфорд заявил, что игроки сборной Англии продолжат преклонять колено перед матчами

6 июня 2021, 22:05
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Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд прокомментировал действия фанатов, которые освистали игроков национальной команды за преклонение колена перед матчем с Румынией.

«Мы не в состоянии контролировать это. Разумеется, мы уверены в том, что поступаем правильно, поэтому продолжим это делать», — приводит слова Рэшфорда BBC со ссылкой на ITV Sport.

Сборная Англии в товарищеском матче обыграла команду Румынии (1:0). Рэшфорд с пенальти забил единственный гол.

Дополнительная информация:

https://www.bbc.com/sport/live/football/56103684?ns_mchannel=social&ns_source=twitter&ns_campaign=bbc_live&ns_linkname=60bd0e3c4e3da602ed2a8f3a%26%27We%20will%20win%20more%20with%20Grealish%20in%20the%20side%27%262021-06-06T18%3A06%3A09.475Z&ns_fee=0&pinn

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