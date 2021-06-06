Рэшфорд заявил, что игроки сборной Англии продолжат преклонять колено перед матчами

Нападающий сборной Англии Маркус Рэшфорд прокомментировал действия фанатов, которые освистали игроков национальной команды за преклонение колена перед матчем с Румынией.

«Мы не в состоянии контролировать это. Разумеется, мы уверены в том, что поступаем правильно, поэтому продолжим это делать», — приводит слова Рэшфорда BBC со ссылкой на ITV Sport.

Сборная Англии в товарищеском матче обыграла команду Румынии (1:0). Рэшфорд с пенальти забил единственный гол.