Спаллетти: «Каждому хотелось бы скопировать Испанию в игровом плане»

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти после поражения от Испании (0:1) в матче Евро-2024 отметил силу испанской команды.

«Каждому хотелось бы скопировать Испанию в игровом плане. Она уже на протяжении долгого времени показывает наилучший футбол. Мне же предстоит добиваться того, чтобы мои игроки осознали, насколько такие матчи важны. Потому что, если садишься глубоко против таких команд, в конечном итоге становится очень сложно», — цитирует пресс-служба УЕФА Спаллетти.

В третьем туре Испания сыграет с Албанией, а Италия встретится с Хорватией. Обе игры пройдут 24 июня.