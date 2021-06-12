Ловрен обратился к болельщикам сборной Хорватии перед матчем с Англией на Евро-2020

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен обратился к болельщикам национальной команды перед матчем чемпионата Европы с Англией.

«С завтрашнего дня мы защищаем цвета этой священной футболки, мы должны быть решительными и храбрыми, без всяких сомнений.

Мы держимся вместе, потому что только так мы непобедимы. Начиная с первой минуты и до последней игры этого турнира давайте напомним себе, откуда мы. Что бы ни случилось в конце, давайте идти с высоко поднятой головой", — написал Ловрен в Instagram.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная Хорватии сыграет в группе с Англией, Шотландией и Чехией.