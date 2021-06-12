Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Ловрен обратился к болельщикам сборной Хорватии перед матчем с Англией на Евро-2020

18:15
Теги:

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен обратился к болельщикам национальной команды перед матчем чемпионата Европы с Англией.

«С завтрашнего дня мы защищаем цвета этой священной футболки, мы должны быть решительными и храбрыми, без всяких сомнений.

Мы держимся вместе, потому что только так мы непобедимы. Начиная с первой минуты и до последней игры этого турнира давайте напомним себе, откуда мы. Что бы ни случилось в конце, давайте идти с высоко поднятой головой", — написал Ловрен в Instagram.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная Хорватии сыграет в группе с Англией, Шотландией и Чехией.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа B
Бельгия
Россия

П1

35%

2.02

Обе забьют - да

28%

1.93

ИТБ1 (1.5)

22%

2.02
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа D
Англия
Хорватия

П1

32%

1.66

ТБ 2.0

25%

1.71

X2

17%

2.36
⚽ Футбол. Евро-2020. Группа C
Голландия
Украина

П1

36%

1.63

Ф2 (+1)

23%

1.74

ТБ 2.0

15%

1.64

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CQBWf_fFU1W/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 9716
Все опросы
Кто выиграет Евро-2020?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Уэльс и Швейцария сыграли вничью на Евро-2020
Дания — Финляндия, Евро-2020: где смотреть и во сколько начало трансляции
«У Емельяненко гепатит. Не хочется, чтобы его сопли на меня попали». Дацик снова победил ненастоящего Тайсона
Франция и Бельгия — главные фавориты Евро-2020. У России и Украины одинаковые шансы

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи