Ловрен обратился к болельщикам сборной Хорватии перед матчем с Англией на Евро-2020
Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен обратился к болельщикам национальной команды перед матчем чемпионата Европы с Англией.
«С завтрашнего дня мы защищаем цвета этой священной футболки, мы должны быть решительными и храбрыми, без всяких сомнений.
Мы держимся вместе, потому что только так мы непобедимы. Начиная с первой минуты и до последней игры этого турнира давайте напомним себе, откуда мы. Что бы ни случилось в конце, давайте идти с высоко поднятой головой", — написал Ловрен в Instagram.
Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. Сборная Хорватии сыграет в группе с Англией, Шотландией и Чехией.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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