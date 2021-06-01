Сборная России сравняла счет в товарищеском матче против сборной Польши. Отличился Вячеслав Караваев.

На 21-й минуте после передачи от Александра Головина футболист точно пробил с острого угла. Мяч пролетел между ног у Лукаша Фабяньски.

Счет матча — 1:1. Встречу в прямом эфире показывает телеканал РЕН ТВ.