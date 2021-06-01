Польша — Россия: Караваев сравнял счет
22:06
Сборная России сравняла счет в товарищеском матче против сборной Польши. Отличился Вячеслав Караваев.
На 21-й минуте после передачи от Александра Головина футболист точно пробил с острого угла. Мяч пролетел между ног у Лукаша Фабяньски.
Счет матча — 1:1. Встречу в прямом эфире показывает телеканал РЕН ТВ.
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