Алексей Миранчук рассказал об изменениях за год в «Аталанте»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал, что дал ему опыт выступления за «Аталанту» в серии А.

— Насколько вы изменились за год в «Аталанте»?

— Наверное, что-то изменилось. Другой чемпионат, другие требования. Каким-то компонентам уделял больше времени.

Сложно что-то говорить и описывать. Я провел в «Аталанте» всего год. Была адаптация, привыкал ко всему. Сказать, что я кардинально изменился, пока тяжело. Было время понять, что минут на поле так много, чтобы показать и проявить себя. Важно было провести свое время на поле с максимальной пользой для команды. Игроки, которые входят на замену, должны освежать игру.

Алексей Миранчук был признан лучшим игроком матча второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Финляндии.

Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой россиян со счетом 1:0. Полузащитник итальянской «Аталанты» Миранчук стал автором гола в компенсированное к первому тайму время.