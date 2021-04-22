Квота 50 процентов от заполняемости стадиона на Евро может быть увеличена

Генеральный директор оргкомитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин сообщил, что квота посещаемости матчей чемпионата Европы может быть увеличена.

В настоящее время квота составляет 50 процентов от заполняемости стадиона. Ранее появилась информация о том, что Лондон планирует увеличить цифры разрешенной посещаемости на полуфинальные и финальный матчи.

«УЕФА допускает варианты увеличения квоты, то есть любой город до 28 апреля может увеличить вместимость, — цитирует ТАСС Сорокина. — Это можно сделать не на все матчи, видимо, а на какие-то отдельные. Это никак не обусловлено изначально. Если размышлять над этим, довольно странно то, что можно увеличить на одни матчи, тогда почему бы не увеличить на все?»

«Полуфиналы и финал, конечно, самые важные матчи турнира, поэтому по их поводу разговор ведется отдельно, но в рамках обычного города довольно странно, если на один матч одна вместимость, а на другой — другая. Разве за неделю ситуация поменяется радикально? Отвечая на ваш вопрос: наверное, это возможно, но не очень логично», — добавил Сорокин.

Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля. В Санкт-Петербурге пройдут матчи Бельгия — Россия (12 июня), Финляндия — Россия (16 июня) и Финляндия — Бельгия (21 июня), а также один из четвертьфиналов турнира.