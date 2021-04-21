Бильбао не примет матчи Евро-2020

УЕФА сообщил властям Бильбао, что город не примет матчи Евро-2020.

Как сообщает Marca со ссылкой на пресс-службу города, Европейский футбольный союз в одностороннем порядке оповестил городских чиновников об этом.

«УЕФА официально сообщил, что он в одностороннем порядке решил исключить стадион «Сан-Мамес» из списка стадионов чемпионата Европы 2020 года», — говорится в сообщении на сайте городского совета Бильбао.

Не исключено, что власти города подадут в суд на УЕФА.

В пятницу, 23 апреля, УЕФА должен окончательно определиться с городами Евро-2020.