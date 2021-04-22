Арбитр Николаев высказался о вызове Карасева на Евро-2020

Бывший арбитр Алексей Николаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что российский арбитр Сергей Карасев утвержден судейским комитетом УЕФА в качестве арбитра на Евро-2020.

«Такое решение — это большая честь для Сергея и для России. На протяжении многих лет он поддерживает высокую планку, работает на серьезных турнирах. Сегодня была очень хорошая игра. Я рад, что наконец-то на дерби работал московский арбитр, раньше это было запрещено. Сергей отработал не без помарок вчера (речь о матче «Локомотив» — ЦСКА (3:0). — Прим. «СЭ»), но это рабочие моменты. Они случаются в каждой игре», — сказал Николаев «СЭ».

В бригаду Сергея Карасева вошли Игорь Демешко и Максим Гаврилин.

(Владимир Пушкарев)