Кузяев рассказал об атмосфере в сборной России перед матчем с Данией

Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал об атмосфере в команде перед решающим матчем группового турнира Евро-2020 против Дании.

«Атмосфера в сборной у нас замечательная. Мы все в предвкушении матча с Данией, с нетерпением ждем этой игры. Все ребята сосредоточенны, надеемся показать хорошую игру.



Как перенес столкновение в прошлом матче? Знаю, что тот футболист был вынужден покинуть сборную и перенес операцию. Желаю ему здоровья и скорейшего выздоровления. В течение часа чувствовал себя не очень после столкновения, но сейчас все хорошо», — сказал Кузяев.

Также футболист рассказал, какая позиция в сборной на поле удобнее для него.

«Мне предпочтительнее играть в центре. Тем не менее буду играть там, где скажет тренерский штаб. Понимаю требования по своей позиции в сборной, от игры к игре все больше привыкаю к своей роли», — добавил Кузяев.

21 июня пройдет матч Россия — Дания. Встреча состоится в Копенгагене, начало — в 22.00 (мск). Россияне с 3 очками занимают второе место в группе B, датчане без очков — на четвертой строчке.