Кузяев рассказал об атмосфере в сборной России перед матчем с Данией
Полузащитник сборной России Далер Кузяев рассказал об атмосфере в команде перед решающим матчем группового турнира Евро-2020 против Дании.
«Атмосфера в сборной у нас замечательная. Мы все в предвкушении матча с Данией, с нетерпением ждем этой игры. Все ребята сосредоточенны, надеемся показать хорошую игру.
Как перенес столкновение в прошлом матче? Знаю, что тот футболист был вынужден покинуть сборную и перенес операцию. Желаю ему здоровья и скорейшего выздоровления. В течение часа чувствовал себя не очень после столкновения, но сейчас все хорошо», — сказал Кузяев.
Также футболист рассказал, какая позиция в сборной на поле удобнее для него.
«Мне предпочтительнее играть в центре. Тем не менее буду играть там, где скажет тренерский штаб. Понимаю требования по своей позиции в сборной, от игры к игре все больше привыкаю к своей роли», — добавил Кузяев.
21 июня пройдет матч Россия — Дания. Встреча состоится в Копенгагене, начало — в 22.00 (мск). Россияне с 3 очками занимают второе место в группе B, датчане без очков — на четвертой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Результаты опроса
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