Куман считает, что Нидерланды были недостаточно хороши в матче против Гибралтара

Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман оценил победу своей команды в матче против Гибралтара (3:0).

«Мы должны были забивать больше. Конечно, соперник нам не помогал, но иногда мы были слишком небрежны. Нам не удавалось регулярно создавать явные голевые моменты. Было важно исправиться после разочаровывающего поражения от Франции, но сегодня мы были недостаточно хороши. Нужно прибавлять во многих игровых аспектах», — заявил в интервью NOS Куман.