Ван Дейк: «Забили три гола, но на самом деле должны были забить намного больше»

Защитник сборной Нидерландов Виргил ван Дейк прокомментировал победу над Гибралтаром (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024.

«Это был трудный вечер. Мы забили три гола, но на самом деле должны были забить намного больше. Это то, что нам нужно улучшить вследующем международном перерыве. Мы пытались оказать большое давление, чего от нас все и ждали. Понятно, что должно было быть лучше», — цитирует пресс-служба УЕФА ван Дейка.

Команда Рональда Кумана одержала первую победу в отборочном турнире Евро-2024 и поднялась на третье место в группе. Гибралтар с 0 очков идет последним.