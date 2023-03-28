Хавбек сборной Испании Родри считает, что игра с Шотландией будет агрессивной

Хавбек сборной Испании Родри Эрнандес рассказал, что думает о предстоящем матче с командой Шотландии.

«Мы знаем, на что способна сборная Шотландии. Мы хотим выиграть и набрать шесть очков после двух туров, но будет непросто. Это агрессивная, сильная и очень качественная команда, но мы должны внимательно относиться к собственной игре», — цитирует издание TMW хавбека «Манчестер Сити».

Встреча пройдет сегодня, 28 марта.