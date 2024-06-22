Кукурелья признался, что доволен игрок сборной Испании против Италии

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья поделился мнением о победе над командой Италии (1:0) в матче второго тура группового турнира чемпионата Европы

«У нас сейчас отличный период. Против Италии был важный матч. Эти победы придают нам уверенность. Команда может гордиться своей игрой, но нас ждет длинный путь. Пока команда ничего не добилась, выиграны всего две встречи. Наша цель — побеждать до самого конца», — цитирует игрока Marca.