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Крыховяк извинился за удаление в матче со Словакией

17:38
Гжегож Крыховяк получил красную карточку. Фото Twitter
Гжегож Крыховяк получил красную карточку. Фото Twitter
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Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк извинился за удаление, которое он заработал в матче чемпионата Европы против Словакии (1:2). Поляк стал первым футболистом, который получил красную карточку на Евро-2020.

«Вчера я совершил ошибку, которая может стоить нам достижения наших целей на этом чемпионате. Вчерашняя ночь была для меня очень сложной. Я принимаю критику, которая обрушилась на меня после этой встречи.

Лучшим ответом на все должна быть следующая встреча. Швеция показала, что с Испанией можно бороться за очки.

В тот момент, когда мы забили гол, мы все чувствовали, что можем выиграть эту игру. Затем я совершил ошибку, которая все испортила», — приводит слова игрока Twitter национальной команды.

Следующий матч поляки проведут 19 июня на «Эстадио де-ла-Картуха» в Севильи против сборной Испании. В заключительной встрече сборная Польша сыграет против шведов.

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Иван Шитик все материалы автора
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