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Венгрия — Португалия, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча

17:30
Сборная Португалии сыграет против Венгрии на Евро-2020. Фото twitter.com/selecaoportugal
Сборная Португалии сыграет против Венгрии на Евро-2020. Фото twitter.com/selecaoportugal
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Сегодня, 15 июня, сборная Венгрии сыграет против Португалии в рамках группового турнира чемпионата Европы-2020. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Команды выступают в группе F вместе с такими сборными, как Франция и Германия (они также играют сегодня — в 22.00).

На чемпионатах Европы Венгрия и Португалия встречались трижды. В последний раз, в 2016 году, команды провели результативную ничью 3:3.

За матчем Венгрия — Португалия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».

Венгрия — Португалия

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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