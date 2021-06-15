Венгрия — Португалия, Евро-2020: где смотреть трансляцию матча
17:30
Сегодня, 15 июня, сборная Венгрии сыграет против Португалии в рамках группового турнира чемпионата Европы-2020. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
Команды выступают в группе F вместе с такими сборными, как Франция и Германия (они также играют сегодня — в 22.00).
На чемпионатах Европы Венгрия и Португалия встречались трижды. В последний раз, в 2016 году, команды провели результативную ничью 3:3.
За матчем Венгрия — Португалия можно будет следить в онлайн-трансляции «СЭ» и на телеканале «Матч ТВ».
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