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Кристенсен не сдержал слезы после поражения от Англии в 1/2 финала Евро-2020

01:18
7 июля. Англия — Дания — 2:1. Андреас Кристенсен не сдержал слезы. Фото Reuters 7 июля. Англия — Дания — 2:1. Андреас Кристенсен не сдержал слезы. Фото Reuters 7 июля. Англия — Дания — 2:1. Андреас Кристенсен не сдержал слезы. Фото AFP 7 июля. Англия — Дания — 2:1. Андреас Кристенсен не сдержал слезы. Фото AFP
7 июля. Англия — Дания — 2:1. Андреас Кристенсен не сдержал слезы. Фото Reuters
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Сборная Дании проиграла Англии в 1/2 финала Евро-2020 (1:2). Победный гол был забит на 104-й минуте встречи после назначения пенальти, который вызвал вопросы.

Защитник датчан Андреас Кристенсен после финального свистка не смог сдержать свои эмоции.

7 июля. Англия - Дания - 2:1. Андреас Кристенсен не сдержал слезы. Фото Reuters
7 июля. Англия — Дания — 2:1. Андреас Кристенсен не сдержал слезы. Фото Reuters

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».

Англия — Дания

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Евгений Козинов все материалы автора

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