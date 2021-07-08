Кристенсен не сдержал слезы после поражения от Англии в 1/2 финала Евро-2020

Сборная Дании проиграла Англии в 1/2 финала Евро-2020 (1:2). Победный гол был забит на 104-й минуте встречи после назначения пенальти, который вызвал вопросы.

Защитник датчан Андреас Кристенсен после финального свистка не смог сдержать свои эмоции.

7 июля. Англия — Дания — 2:1. Андреас Кристенсен не сдержал слезы. Фото Reuters

Сборная Англии сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Матч состоится в воскресенье, 11 июля, на стадионе «Уэмбли».