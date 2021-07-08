Российский боец UFC Петр Ян отреагировал на пенальти в матче 1/2 финала Евро-2020 Англия — Дания (2:1 д. в.).

It was a dive. Is it coincidence his last name is also Sterling? ??? #EURO2020 — Petr «No Mercy» Yan (@PetrYanUFC) July 7, 2021

«Это был нырок, — написал Ян в Instagram. — Это совпадение, что его фамилия тоже Стерлинг?»

11-метровый был назначен за фол на Рахиме Стерлинге. Английский форвард Харри Кейн не реализовал пенальти, но затем все же добил мяч в ворота. Этот гол стал решающим.

Ян ранее уступил американцу Алджамейну Стерлингу на турнире UFC. Россиянин был дисквалифицирован за запрещенный удар коленом. Ян утверждал, что его соперник симулировал травму.