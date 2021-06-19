Киммих обозначил задачу сборной Германии на матч с Португалией
Полузащитник сборной Германии Йозуа Киммих рассказал о планах на матч 2-го тура Евро-2020 проти Португалии. В первом туре немцы проиграли французам.
«Наша задача — продемонстрировать, что у португальцев тоже есть слабые стороны», — цитирует пресс-служба УЕФА Киммиха.
Матч Португалия — Германия состоится 19 июня в Мюнхене. Начало — 19.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024466--portugal-vs-germany/
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