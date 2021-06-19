Вратарь сборной Венгрии считает Францию самой сильной сборной в мире
Вратарь сборной Венгрии Денеш Дибус перед матчем Евро-2020 против Франции отметил, что венграм будет противостоять одна из лучших сборных мира.
«Нам не терпится увидеть, какую игру сборная Франции покажет против нас. Понятно, что если мы посмотрим на игроков, то, возможно, это самая сильная сборная в мире. Недаром они выиграли чемпионат мира и играли в финале Евро-2016», — цитирует пресс-служба УЕФА Дибуса.
Матч Венгрия — Франция состоится завтра, 19 июня, в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024465--hungary-vs-france/
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