Вратарь сборной Венгрии считает Францию самой сильной сборной в мире

Вратарь сборной Венгрии Денеш Дибус перед матчем Евро-2020 против Франции отметил, что венграм будет противостоять одна из лучших сборных мира.

«Нам не терпится увидеть, какую игру сборная Франции покажет против нас. Понятно, что если мы посмотрим на игроков, то, возможно, это самая сильная сборная в мире. Недаром они выиграли чемпионат мира и играли в финале Евро-2016», — цитирует пресс-служба УЕФА Дибуса.

Матч Венгрия — Франция состоится завтра, 19 июня, в Будапеште на стадионе «Пушкаш Арена». Начало встречи — в 16.00 по московскому времени.