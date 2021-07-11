Кьеллини побил уникальный рекорд Буффона
Джорджо Кьеллини попал в стартовый состав команды Италии на финальный матч чемпионата Европы против Англии. Он выведет команду на поле с капитанской повязкой.
Таким образом, Кьеллини станет самым возрастным капитаном в истории чемпионатов Европы. На момент матча ему исполнилось 36 лет и 331 день. Он превзошел рекорд своего соотечественника Джанлуиджи Буффона (34 года и 154 дня), который был капитаном сборной Италии в финале Евро-2012 против Испании.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Результаты опроса
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