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Роналду прокомментировал девятую победу Португалии подряд

Виктория Кравченко
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал девятую победу команды подряд. 16 ноября португальцы обыграли Лихтенштейн (2:0) в квалификации Евро-2024. В 2023 году сборная одержала 9 побед с общим счетом 34:2 и выиграла все матчи под руководством Роберто Мартинеса. Роналду забил 10 голов.

«9 побед подряд! Мы сохраняем концентрацию!» — написал футболист в соцсетях.

В октябре Португалия досрочно гарантировала себе выход в финальную часть чемпионата Европы. 19 ноября Португалия дома сыграет против Исландии.

Криштиану Роналду
Сборная Португалии по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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