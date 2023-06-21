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Карраско — о Куртуа: «Мы разочарованы его реакцией»

Мария Гусева
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Полузащитник сборной Бельгии Янник Карраско прокомментировал решение вратаря Тибо Куртуа покинуть расположение национальной команды.

«Мы разочарованы его реакцией. Нужно показывать, что ты лидер своими личностными качествами. В конце концов, он — часть команды и один из трех капитанов. Повязка — это просто повязка», — цитирует Relevo Карраско.

Ранее стало известно, что 31-летний вратарь покинул расположение сборной Бельгии перед матчем квалификации чемпионата Европы-2024 с Эстонией (3:0). Сообщалось, что причиной отъезда игрока стало недовольство тем, что в отсутствие Кевина де Брюйне капитанскую повязку в сборной получил не он, а Ромелу Лукаку.

Тедеско подтвердил эту версию, но голкипер позже заявил, что покинул сборную из-за травмы.

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