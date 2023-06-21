Адиев: «Разговаривал с Алипом, он остается в «Зените»

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев оценил итоги первых матчей национальной команды в отборе на Евро-2024.

«Могли и чуть лучше, и хуже выступить. Ситуация такая, что после четырех игр девять очков. Думаю, что это нормально. Есть предстоящие игры, на которых надо концентрироваться», — приводит «Спорт День за Днем» слова Адиева.

Также он высказался о будущем защитника «Зенита» и сборной Казахстана Нуралы Алипа.

«Насколько я понимаю, он остается в «Зените». Разговаривал с ним, он хочет конкурировать и прогрессировать. В тренировочном процессе в «Зените» конкуренция большая, учитывая, что в команде есть большие и серьезные футболисты. Он находится в конкурентной среде. Думаю, что это нормально», — добавил тренер.

Национальная команда Казахстана уступила Словении (1:2) и победила Данию (3:2), Сан-Марино (3:0) и Северную Ирландии (1:0) в первых отборочных матчах на Евро-2024.