Луи ван Гал может вернуться в сборную Нидерландов

Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал может вернуться в национальную команду, информирует AD. В настоящий момент с 69-летним специалистом ведутся переговоры.

Сборная Нидерландов на чемпионате Европы-2020 вылетела в 1/8 финала от Чехии (0:2). Главный тренер команды после этого был отправлен в отставку.

Ван Гал возглавлял сборную Нидерландов с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год.

Под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата мира-2014. Последним местом работы ван Гала был «Манчестер Юнайтед», из которого он ушел в 2016 году.