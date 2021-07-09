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Луи ван Гал может вернуться в сборную Нидерландов

10:54
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Бывший главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал может вернуться в национальную команду, информирует AD. В настоящий момент с 69-летним специалистом ведутся переговоры.

Сборная Нидерландов на чемпионате Европы-2020 вылетела в 1/8 финала от Чехии (0:2). Главный тренер команды после этого был отправлен в отставку.

Ван Гал возглавлял сборную Нидерландов с 2000 по 2001 год и с 2012 по 2014 год.

Под его руководством команда стала бронзовым призером чемпионата мира-2014. Последним местом работы ван Гала был «Манчестер Юнайтед», из которого он ушел в 2016 году.

Дополнительная информация:

https://www.ad.nl/nederlands-voetbal/louis-van-gaal-droomt-van-wereldtitel-met-oranje-maar-heeft-wel-eisenpakket~ae2b8071/

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