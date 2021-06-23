Капитан сборной Венгрии назвал сильные качества команды

Капитан сборной Венгрии Адам Солои перед матчем Евро-2020 против Германии назвал, в чем главная сила команды.

«Главная наша сила — в самой команде. В том, что мы настоящая команда. В нашей команде нет больших звезд, и наша сила в единстве», — цитирует пресс-служба УЕФА Солои.

Матч Германия — Венгрия пройдет в Мюнхене 23 июня. Начало — в 22:00 по московскому времени. Немцы с 3 очками занимают второе место в группе F, венгры с одним очком — на последней строчке.