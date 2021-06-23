Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Саутгейт заявил, что сборной Англии помогла потеря Стерлингом стабильного игрового времени в «Манчестер Сити»

07:36
Теги:

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что потеря нападающим Рахимом Стерлингом стабильного игрового времени в «Манчестер Сити» помогла национальной команде.

«Мы знаем, что в конце сезона Стерлинг появлялся в составе «Манчестер Сити» совсем не регулярно. Сейчас это идет на пользу сборной, потому что Рахим немного свежее, чем мог бы быть», — цитирует официальный сайт УЕФА Саутгейта.

Стерлинг принял участие в трех матчах сборной Англии на Евро-2020 и забил два гола, которые на данный момент являются единственными мячами команды на турнире.

Англия заняла первое место в группе D с 7 очками. В 1/8 финала англичане встретятся с командой, которая займет второе место в группе F. Перед последним туром лидером группы F является Франция с 4 очками, второй идет Португалия с 3 очками, третье место — у Германии с 3 очками, последнее место занимает Венгрия с 1 очком.

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024471--czech-republic-vs-england/

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3323
Все опросы
Кто на Евро-2020 смотрится наиболее мощно в групповом турнире?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Хорватия понизила шансы Украины на плей-офф Евро. Что нужно команде Шевченко, чтобы попасть в 1/8 финала?
Соболев прав — не надо Зобнина втаптывать в грязь. Колонка Олега Иванова
От кого прячетесь? Сборная вернулась в Россию и окружила себя ОМОНом
Дом клана Нурмагомедовых — здесь из Хабиба делали бойца

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: 3-й тур чемпионата Европы, игра Россия — Дания 21 июня 2021 и другие матчи