Саутгейт заявил, что сборной Англии помогла потеря Стерлингом стабильного игрового времени в «Манчестер Сити»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что потеря нападающим Рахимом Стерлингом стабильного игрового времени в «Манчестер Сити» помогла национальной команде.

«Мы знаем, что в конце сезона Стерлинг появлялся в составе «Манчестер Сити» совсем не регулярно. Сейчас это идет на пользу сборной, потому что Рахим немного свежее, чем мог бы быть», — цитирует официальный сайт УЕФА Саутгейта.

Стерлинг принял участие в трех матчах сборной Англии на Евро-2020 и забил два гола, которые на данный момент являются единственными мячами команды на турнире.

Англия заняла первое место в группе D с 7 очками. В 1/8 финала англичане встретятся с командой, которая займет второе место в группе F. Перед последним туром лидером группы F является Франция с 4 очками, второй идет Португалия с 3 очками, третье место — у Германии с 3 очками, последнее место занимает Венгрия с 1 очком.