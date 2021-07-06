Ринат Билялетдинов считает, что Дания может обыграть Англию

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал об ожиданиях от матча 1/2 финала чемпионата Европы Англия — Дания и назвал команды, которые хочет видеть в финале турнира.

«У них могут быть одинаковые подходы к игре. Тут будет темп и атлетизм. Здесь датчане выглядят не хуже англичан. У датчан волна несется вперед. Два матча они проиграли на старте, а потом прошли далеко. Это напоминает ту ситуацию, когда они стали чемпионами Европы вообще без подготовки. А здесь они уже паковали чемоданы после поражения в группе. Но наша сборная их выручила. Я не удивлюсь, если они проскочат англичан.



Для антуража в финале хотелось бы видеть Англию. А вторая команда будет на букву И», — цитирует Билялетдинова «Советский спорт».

Финал чемпионата Европы состоится 11 июля на «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 22.00 (мск).