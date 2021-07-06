Футбол
Евро-2020
Новости
Таблицы Календарь Статистика Команды Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Лига наций. Плей-офф
Новости   //    Футбол   //    Чемпионат Европы

Ринат Билялетдинов считает, что Дания может обыграть Англию

15:59
Теги:

Бывший тренер «Локомотива» и «Рубина» Ринат Билялетдинов рассказал об ожиданиях от матча 1/2 финала чемпионата Европы Англия — Дания и назвал команды, которые хочет видеть в финале турнира.

«У них могут быть одинаковые подходы к игре. Тут будет темп и атлетизм. Здесь датчане выглядят не хуже англичан. У датчан волна несется вперед. Два матча они проиграли на старте, а потом прошли далеко. Это напоминает ту ситуацию, когда они стали чемпионами Европы вообще без подготовки. А здесь они уже паковали чемоданы после поражения в группе. Но наша сборная их выручила. Я не удивлюсь, если они проскочат англичан.

Для антуража в финале хотелось бы видеть Англию. А вторая команда будет на букву И», — цитирует Билялетдинова «Советский спорт».

Финал чемпионата Европы состоится 11 июля на «Уэмбли» в Лондоне. Начало — в 22.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.sovsport.ru/football/euro2020/2:994749

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 8916
Все опросы
Кто выйдет в финал Евро-2020 — Англия или Дания?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Италия — Испания: прогноз Дмитрия Хохлова на матч Евро-2020
Братья Емельяненко на турнире в Дагестане: Хабиб не отходил от Федора, а финал получился договорным
«Луис Энрике хотел убить судью и Тассотти». 27 лет назад матч Италии и Испании завершился грандиозным скандалом
Луис Энрике со скандалом вернулся в сборную Испании после смерти дочери. Сегодня он в полуфинале Евро
Силовые тренировки со штангой — разбираемся с экспертом
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Евро 2020: плей-офф, сетка и пары, расписание и результаты матчей, главные новости и обзоры 26 июня — 11 июля