Канте поблагодарил болельщиков сборной Франции за поддержку в первом матче на Евро-2024

Полузащитник сборной Франции Н'Голо Канте прокомментировал победу над Австрией (1:0) в первом туре Евро-2024. Хавбек был признан лучшим игроком встречи.

«Приятно вернуться. Я рад вернуться в сборную Франции. Слышать, как болельщики выкрикивают мое имя, придает сил. Спасибо вам всем», — сказал Канте в эфире TF1.

В следующем матче Франция 21 июня сыграет с Нидерландами, Австрия в этот же день встретится с Польшей.