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Кокорин считает, что сборная России нуждается в поддержке перед матчем с Данией на Евро-2020

18:37
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Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин поделился ожиданиями от матча сборной России против Дании в заключительном туре группового этапа Евро-2020.

«Команде нужны слова поддержки. Ребятам удачи, впереди важный матч. Не знаю, как им нужно играть. Главное выиграть хотя бы 1:0. Но как правильно сыграть, лучше подскажет тренерский штаб.

Конечно, с ребятами постоянно на связи. С Соболем часто общаемся. Так что в курсе, как у них дела. Там все профессионалы, они занимаются футболом, готовятся к играм. Все понимают степень важности турнира и матчей», — приводит слова Кокорина «РБ Спорт».

За два тура сборная России набрала три очка. Столько же у Финляндии и Бельгии. У Дании — ноль очков.

Заключительный матч группового этапа Евро-2020 Россия сыграет с Данией 21 июня. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-kokorin-v-sbornoj-ponimayut-stepen-vazhnosti-evro-no-ej-nuzhna-podderzhka/

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