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Сегодня, 15:12

Камоцци считает Тедеско одним из самых перспективных тренеров Европы

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци в разговоре с «СЭ» оценил результаты бывшего тренера «Спартака» Доменико Тедеско на посту главного тренера сборной Бельгии.

«Я слежу за результатами Доменико. Его удачный старт в сборной Бельгии закономерен. Это один из самых перспективных тренеров во всей Европе!» — сказал Камоцци «СЭ».

Тедеско возглавил сборную Бельгии в феврале 2023 года. Под руководством 37-летнего специалиста команда провела 2 матча, в которых обыграла Швецию (3:0) в отборе Евро-2024 и Германию (3:2) в товарищеском матче.

С 2019 по 2021 год Доменико тренировал московский «Спартак».

Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Доменико Тедеско
Франко Камоцци
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