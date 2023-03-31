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Максим Жалмагамбетов: «Руководители нашего футбола будут прикрываться победой Казахстана над Данией»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-игрок сборной Казахстана Максим Жалмагамбетов заявил, что победа над сборной Дании (3:2) в матче отбора на Евро-2024 ничего не даст для развития отечественного футбола.

«Ты представляешь, если бы в прошлом сезоне против «Астаны» не ставили вторые составы, а все игроки играли в честный футбол? К примеру, Бейсебеков, Аймбетов и многие другие могли быть на другом уровне. Вот вы журналисты пытаетесь донести информацию, но вас не слышат. Не знаю, что нужно делать, чтобы на наш футбол обратили внимание. От этой победы у меня было двоякое чувство. Рад за пацанов и представляю, что они сейчас чувствуют и от этого я наслаждался.

Но ты же понимаешь, что руководители нашего футбола будут прикрываться этой победой, а это остановит развитие, которого и так нет. Из-за этого возникают двоякие чувства. В детском футболе, в КПЛ — ничего не изменится. Они это выставят так, что нашему футболу нужно больше государственных денег. Когда была игра, то у меня была гордость за игроков, болельщиков», — приводит слова Жалмагамбетова Meta-ratings.kz.

Сборная Казахстана обыграла Данию в матче отбора на Евро-2024, уступая по ходу игры 0:2. В группу Н кроме Казахстана и Дании, попали Финляндия, Северная Ирландия, Сан-Марино и Словения.

После двух туров Казахстан находится на третьей строчке.

Источник: Meta-ratings.kz
Сборная Дании по футболу
Сборная Казахстана по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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