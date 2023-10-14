Сборная Италии разгромила Мальту в отборочном турнире Евро-2024

Сборная Италии дома разгромила Мальту в матче отборочного турнира Евро-2024 — 4:0.

На 23-й минуте счет открыл Джакомо Бонавентура, который стал рекордсменом национальной команды. После этого дубль оформил вингер итальянцев Доменико Берарди (45+1-я и 64-я минуты). Окончательный счет в концовке установил Давиде Фраттези.

Сборная Италии с 10 очками занимает второе место в группе C после 5 матчей. Мальта с 0 очков замыкает группу после 6 игр.

В следующем матче команда Лучано Спаллетти на выезде сыграет с Англией, а Мальта на своем поле примет Украину. Обе встречи пройдут 17 октября.